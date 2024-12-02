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Происшествия

ГКНБ задержал чиновника мэрии Оша за незаконную выдачу земли

ГКНБ задержал начальника управления муниципальной собственности (УМС) мэрии города Оша П.А.А. по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

пресс-центра ГКНБ КР
Фото пресс-центра ГКНБ КР

По данным следствия, в период работы заведующим отделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии города Оша П.А.А. содействовал бывшему депутату Ошского городского кенеша И.А.Ш. в организации фиктивного аукциона. В результате участок площадью 2,2 гектара, расположенный на селеотводном канале в микрорайоне «Туран», был передан в частную собственность.

П.А.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее в рамках данного уголовного дела к ответственности привлекли экс-вице-мэра города Оша Ж.М. Азимова, бывшего начальника Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре А.А. Токошева, экс-начальника УМС мэрии Оша А.Э. Семетеева и экс-начальника Ошского филиала ГУ «Кадастр» И.Б. Сансызбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312843/
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