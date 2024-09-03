ДТП с пятью автомобилями на объездной: число погибших увеличилось до десяти

Число жертв ДТП с пятью автомобилями на объездной дороге в Иссык-Атинском районе увеличилось до десяти. Об этом журналистам сообщил координатор Министерства здравоохранения в регионе Алмаз Назарбеков.

По его данным, еще семь человек находятся в больницах с травмами различной степени тяжести.

Напомним, 1 сентября в Иссык-Атинском районе на объездной произошло столкновение пяти авто, в результате чего скончались семь человек. Примерно в 15.20 на 51-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, по предварительным данным, автомобиль марки Subaru ехал на большой скорости и у него лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался с Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП также пострадали еще один Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Camry и Toyota Voxy.

Все собранные материалы переданы в следственную службу для разбирательств.