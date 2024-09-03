Предлагали мигрантам «услуги» за деньги. В «Сахарово» проходят обыски

В Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово» сегодня проходят обыски. Об этом сообщают СМИ России со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Эту информацию также подтвердила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Уточняется, что следователи Следственного комитета РФ к обыскам приступили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

По некоторым данным, уголовное дело возбуждено в отношении двух сотрудников, которые подозреваются в организации преступной схемы заработка. У центра специальные люди предлагали за деньги свидания задержанным иностранцам и ускорение отправки домой.

Как выяснил SHOT, двое сотрудников, которые занимались документированием иностранцев, через «зевак», дежуривших в районе центра, предлагали за деньги «решить вопрос» со скорой отправкой из центра домой за 30 тысяч рублей, а также помочь с организацией свиданий за 5 тысяч рублей.

Дела возбуждены против 33-летнего и 58-летней инспекторов по статье «Мошенничество» УК РФ.

Отметим, что на грубость сотрудников центра и плохие условия содержания там жалуются в том числе граждане Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что, например, кыргызстанца Айбека (имя изменено) задержали в Москве за административное правонарушение и отправили в миграционный центр «Сахарово». Там его держали около одного месяца. И только после вмешательства сотрудников нашего института омбудсмена и Минсоцтруда гражданина КР удалось вызволить. Сейчас он ожидает депортации на родину.