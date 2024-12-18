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Общество

Для филиала миграционного центра «Сахарово» в Оше ищут подходящее здание

Для филиала миграционного центра «Сахарово» в Оше ищут подходящее здание. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, сейчас идет соответствующая работа с мэрией города.

«Мы занимаемся поиском подходящего здания. Решение открыть центр именно в Оше связано с тем, что большинство мигрантов выезжают в Россию из южных регионов. Открыть этот филиал центра планируется в 2025 году», — сказал он.

Напомним, ранее Минтруда сообщало, что в октябре тогда еще глава ведомства Жылдыз Полотова встретилась с руководством государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный миграционный центр» Москвы. Стороны обсудили вопросы открытия филиала в Кыргызстане.

«Это поможет нашим гражданам пройти необходимые процедуры перед выездом и законно находиться на территории России», — пояснял Бакыт Дарманкул уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314617/
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