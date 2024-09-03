ЗИЛ протаранил легковушку в селе Ленинском. Пострадала 27-летняя девушка

В селе Ленинском произошло столкновение груженого ЗИЛа и легковушки. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

По его словам, ДТП произошло накануне, 2 сентября.

десяти метрах

На кадрах виден опрокинутый грузовик, задняя колесная база которого оторвана. Вот него поврежденная легковушка.

Начальник пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу рассказал 24.kg, что 27-летняя девушка управляла автомобилем Daewoo Leganza и ехала в южном направлении по улице Алма-Атинской. Когда она поворачивала на улицу Зеленую, сзади ее протаранил груженый ЗИЛ.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки — ее госпитализировали. Авто водворены на штрафстоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу для дальнейших разбирательств.