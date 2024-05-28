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Происшествия

Вымогал 30 тысяч сомов. Задержан следователь Ноокатского РОВД

Задержан следователь Ноокатского РОВД, который вымогал деньги у жителя Ошской области. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Установлено, что старший лейтенант Т.У.Т., 1998 года рождения, вымогал 30 тысяч сомов за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам доследственной проверки в отношении заявителя.

25 мая при получении 10 тысяч сомов в своем рабочем кабинете задержан следователь, который пытался уничтожить вещественные доказательства.

Во время проводимых мероприятий задержанный потерял сознание, ему вызывали скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в Ноокатскую районную больницу. Сейчас состояние задержанного стабильное.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливается причастность других сотрудников к этому преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295250/
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