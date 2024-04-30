В Бишкекасфальтсервисе покупали битум по завышенной цене

Задержаны главный инженер муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» и поставщик битума. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

По его данным, их подозревают в незаконном завышении цен на битум при закупке для муниципалитета.

«Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны главного инженера предприятия, который с поставщиком битума приобрели указанный материал по завышенной цене. В итоге госбюджету причинен материальный ущерб на более чем 12 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

Чекисты установили, что в июне 2023 года Бишкекасфальтсервис заключил договор с ОсОО «П», которое среди коммерческих предложений заявило одну из самых высоких цен по поставке битума — 46 тысяч сомов за 1 тонну. Поставить они должны 1 тысячу тонн битума за 46 миллионов сомов, тогда как средняя рыночная стоимость битума аналогичной марки составляет около 31 тысячи 71 сома за 1 тонну без таможенной пошлины.

В ГКНБ также добавили, что по сегодняшний день подрядчиком поставлено битума на 45 миллионов 928 тысяч 917 сомов. Судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что ущерб от приобретения битума по завышенной цене составил 12 миллионов 769 тысяч сомов. Таким образом, задержаны и водворены в СИЗО главный инженер Бишкекасфальтсервиса и директор ОсОО «П».

Кроме того, в настоящий момент в рамках вышеуказанного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении подрядчиков, которые недоброкачественно и несвоевременно провели капитальный ремонт столичных дорог и тротуаров.