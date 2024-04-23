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В Джалал-Абадской и Таласской областях из-за селей ввели режим ЧС

В Джалал-Абадской и Таласской областях ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы МЧС Урматбек Шамырканов.

Он уточнил, что режим ЧС действует не по всем областям, а локально, в тех местах, где сошли сели.

По словам Урматбека Шамырканова, силы гражданской защиты подсчитывают материальный ущерб от селей.

«Во всех случаях были дожди. Мы не можем предугадать, когда сойдет сель, где, в каком объеме. Последние пять лет мы даем штормовые предупреждения. Но, где это может произойти, мы не можем давать конкретные данные. Из-за этого кого-то винить в том, что были готовы или нет, преждевременно», — заметил он.

Отметим, с 20 по 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировали 30 селевых потоков. Сегодня сели сошли в Джалал-Абадской и Таласской областях. Затоплено более 200 жилых домов. Ранее режим ЧС ввели в Ошской области. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292351/
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