Тело новорожденного ребенка нашли у объездной дороги в Аламединском районе

На пересечении объездной дороги с улицей Алма-Атинской в Аламединском районе обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Чуйской области.

По данным милиции, дело было зарегистрировано в Аламединском РОВД. Начато досудебное разбирательство.

«Милиционеры установили мать погибшего младенца — 20-летнюю жительницу Бишкека. Она сообщила, что родила семимесячного ребенка мертвым. Не зная, что делать, положила тело новорожденного в ящик и выбросила на поле у новостройки «Эне-Сай», — говорится в сообщении.