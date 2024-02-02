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Происшествия

Тело новорожденного ребенка нашли у объездной дороги в Аламединском районе

На пересечении объездной дороги с улицей Алма-Атинской в Аламединском районе обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УВД Чуйской области.

По данным милиции, дело было зарегистрировано в Аламединском РОВД. Начато досудебное разбирательство.

«Милиционеры установили мать погибшего младенца — 20-летнюю жительницу Бишкека. Она сообщила, что родила семимесячного ребенка мертвым. Не зная, что делать, положила тело новорожденного в ящик и выбросила на поле у новостройки «Эне-Сай», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285759/
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