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Сюжет: Семейное насилие

В Ноокене женщину избили родственницы. Причина — раздел имущества

В социальных сетях распространяется видео избиения женщины. На кадрах видно, как взрослая женщина тащит за волосы другую. Сообщается, что инцидент произошел в Ноокенском районе. По некоторым данным, конфликт между женщинами возник на почве раздела имущества.

В УВД Джалал-Абадской области 24.kg сообщили, что 16 августа в больницу города Кочкор-Аты госпитализировали 53-летнюю А.Д. Позже она написала заявление в милицию о том, что в селе Бургонду ее избила супруга младшего брата и ее три дочери.

«По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР. Сейчас проводятся следственные мероприятия», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275212/
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