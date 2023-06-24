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Происшествия

Мятеж Пригожина: Как развиваются события в России

Внимание всего мирового сообщества приковано к последним событиям, которые происходят в России. Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне обвинил Министерство обороны и лично Сергея Шойгу в нанесении ударов по лагерю его наемников.

Он объявил марш за справедливость, а ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления. Закон также предполагает, что ограниченно годные граждане смогут заключать контракты с Вооруженными силами в период мобилизации и военного времени.

На фоне мятежа Пригожина в РФ раскупили авиабилеты на прямые рейсы в Тбилиси и Баку. Рейсы с пересадками дорожают, сообщает Telegram-канал «Сирена», изучив, в частности, данные сайта-агрегатора Aviasales. Например, цена на прямой билет из Москвы до Еревана на 24 июня превысила 200 тысяч рублей.

СМИ сообщают, что подразделения «Ахмат» уже находятся вблизи Ростова-на-Дону. Бойцы «Вагнер» просят жителей покинуть центр города.

Власти Липецкой области уничтожают дорожное полотно, чтобы военная техника ЧВК «Вагнер» не смогла проехать. Очевидцы сообщают, что уничтожают не только трассу, но и дорогу, соединяющую деревни и села с районным центром. Ранее Евгений Пригожин вместе со своими боевиками двинулся в сторону Москвы.

из Telegram
Фото из Telegram. В Липецкой области перекапывают дороги

МИД России распространил заявление в связи с текущей внутриполитической ситуацией. «Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского», — в частности, говорится в тексте.

Торгово-развлекательные центры, парки, музеи и галереи закрывают для посетителей в Москве и Петербурге. Находиться на территории объектов запрещено из-за введения режима контртеррористической операции в городах. Сообщается об эвакуации людей из парка «Сокольники», Пушкинского музея, Третьяковской галереи, музея ГЭС-2, ТЦ «Мега Белая Дача», ТЦ «Квартал» в Москве. В Петербурге эвакуируют Эрмитаж. Посетителям объясняют, что объекты закрываются до особого распоряжения.

Telegram-канал «Верстка» составил карту похода Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» на Москву. Данные на 16.30 (время московское).

Telegram-канала «Верстка»
Фото Telegram-канала «Верстка»

Латвия усиливает охрану границ в связи с событиями в России и перестает выдавать гуманитарные визы россиянам, которые покидают страну, сообщил президент страны Эдгар Ринкевич.

«Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками. Охрана границ усилена, заявления на выдачу виз или пересечение границы для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии в настоящее время нет», — написал он в Twitter.

Премьер-министр соседней Эстонии Кая Каллас также заявила, что меры безопасности на границах усилены.

Страны Евросоюза пока никак не комментируют военный мятеж.

Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня выходным днем в Москве. Мэр столицы заявил, что это связано со сложной ситуацией.

США находятся в «тесной координации» с союзниками ввиду ситуации в России, сообщил Госдеп. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, он уже обсудил ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» с министрами иностранных дел G7 и верховным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. США будут поддерживать «тесную координацию» с партнерами по мере развития ситуации, уточнил Блинкен.

Российские военкоры опубликовали фотографии обломков вертолета Ка-52. Утверждается, что его сбили бойцы ЧВК «Вагнера».

«Это обломки вертолета Ка-52, который был сбит мятежниками в Воронежской области. Экипаж погиб», — написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала Евгения Поддубного
Фото из Telegram-канала Евгения Поддубного

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268924/
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