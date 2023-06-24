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Происшествия

Мятеж Пригожина: Что сейчас происходит в России

Ситуация в связи с последними событиями в отдельных регионах России остается напряженной. Что известно к этому часу.

Сообщается о взрыве и стрельбе возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который был захвачен «вагнеровцами». В Воронеже горит нефтебаза.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой.

Глава ЧВК «Вагнер» ответил на это обращение. Его пресс-служба опубликовала комментарий.

«По поводу «предательства Родины» — президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК «Вагнер». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии», — сказал он.

Пригожин добавил: «Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной — мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву».

Путин созвонился с президентами Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Турции и проинформировал их о ситуации.

Касым-Жомарт Токаевым сказал, что происходящие события — это внутреннее дело России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление Пригожина на Москву. По его словам, «каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил».

СМИ сообщают, что Дмитрий Медведев с семьей и помощниками «эвакуирован» из московского региона. А президентский борт Владимира Путина вылетел в сторону Валдая. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергает это. Он заявил, что Владимир Путин работает в Кремле.

Ряд Telegram-каналов написали о бунтах в СИЗО «Водник» и «Бутырка». ФСИН заявила, что это не соответствует действительности.

Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах «контртеррористической операции».

Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.

Сайты изданий Пригожина «РИА ФАН», «Народные новости» и остальные ресурсы медиагруппы «Патриот» заблокировали в России.

К их страницам в соцсетях тоже ограничили доступ — по требованию российской Генпрокуратуры. Заявленная цель — не допустить распространение призывов к мятежу.

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с ЧВК «Вагнер» ресурсов.

Wildberries и Ozon начали скрывать с витрины товары с символикой ЧВК «Вагнер» по жалобам пользователей, сообщили в компаниях.

«ВКонтакте» заблокировал группу ЧВК «Вагнера» по требованию Генпрокуратуры.

У офиса Пригожина в Санкт-Петербурге силовики нашли «Газель», набитую деньгами. Некоторые СМИ сообщают, что в коробках находилось до 4 миллиардов рублей.

В российских регионах начали снимать баннеры с призывами вступать в ЧВК «Вагнера». На фото — баннеры в Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

В петербургском отеле «Трезини», предположительно принадлежащем Евгению Пригожину, прошли обыски.

Евгений Пригожин в своем Telegram-канале заявил, что у него обнаружена «не одна газелька деньгами, а газелька и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, компенсации за груз 200 и другие вопросы. ЧВК «Вагнера» живет 10 лет и использует исключительно наличные деньги».

Российские банки резко подняли курсы валюты: доллар во многих из них превысил 90 рублей, евро — 100 рублей.

В обменных бюро в Бишкеке зафиксировано резкое снижение курса рубля по отношению к сому.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться». Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

В ряде российских регионов вводят ограничения, в частности в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268923/
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