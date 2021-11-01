Плачущего активиста Бакая Кашкарбаева отпустили под домашний арест

Активиста Бакая Кашкарбаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что такое решение принял Свердловский районный суд столицы.

Отметим, что следователи милиции не раскрывают подробности уголовного дела в отношении Бакая Кашкарбаева.

Напомним, ранее в отношении активиста уже возбуждали досудебное производство по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. 15 ноября 2020 года в Чолпон-Ате Бакай Кашкарбаев вместе с несколькими неизвестными людьми угрожал прокурору Иссык-Кульской области. Он заявил, что сотрудникам надзорного органа нужно отрезать головы, выкалывать глаза и выбивать зубы. Позже уголовное дело передали в следственную службу МВД.

В октябре Бакая Кашкарбаева задержали сотрудники ГУВД Бишкека. Судебно-лингвистическая экспертиза показала, что в его высказываниях содержатся призывы к насилию. Однако о каких высказываниях идет речь, неизвестно.