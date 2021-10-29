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Происшествия

В Бишкеке из машины украли скрипку за $5 тысяч

В Бишкеке из машины украли скрипку стоимостью $5 тысяч. Подозреваемого задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Отмечается, что в милицию с заявлением обратилась бишкекчанка. Она сообщила, что в ночь на 24 октября неизвестные разбили стекло автомобиля Toyota Ipsum, припаркованного во дворе дома на проспекте Чуй, и украли футляр со скрипкой марки Schmid за $5 тысяч.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК КР.

В качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый В.Р. 1991 года рождения.

Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212135/
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