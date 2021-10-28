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Происшествия

В Бишкеке задержана мошенница. Брала деньги, чтобы трудоустроить в «Кумтор»

Участковыми уполномоченными милиции УВД Свердловского района Бишкека задержана подозреваемая в мошенничестве. По версии следствия, она брала с потерпевших деньги под предлогом их трудоустройства в компанию «Кумтор». Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

«В милицию обратилась бишкекчанка с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины, которая под предлогом помощи с трудоустройством в компанию «Кумтор» взяла у нее 60 тысяч сомов. Однако, не выполнив обещанного, скрылась», — говорится в сообщении.

Свердловского РУВД Бишкека
Фото Свердловского РУВД Бишкека. Задержанная

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемой установлена. Ей 31 год. Она задержана и водворена в ИВС ГУВД столицы.

Отмечается, что в УВД Свердловского района поступило еще несколько письменных заявлений от граждан с просьбой привлечь к уголовной ответственности задержанную по схожим фактам.

Граждан, пострадавших от рук злоумышленницы, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0702442642, 0508007774 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211990/
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