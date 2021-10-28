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Происшествия

Суицид в Бишкеке. В МЧС объяснили, почему не растянули тент

Спрыгнувший с девятого этажа здания Мунарбек не подпускал к себе сотрудников МЧС. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, совершивший суицид не протягивал руку спасателям.

«В социальных сетях пользователи задаются вопросами, почему не были растянуты тенты и специальные матрасы внизу. Но по технике безопасности их нельзя использовать выше восьмого этажа. Его бы не спасли. По идее на таких объектах должны быть сетки безопасности. Парня можно было спустить вниз с помощью альпинистского снаряжения, но он никого не подпускал к себе», — пояснили в МЧС.

Отмечается, что на месте находились шесть спасателей, психологи и родственники парня. Погибший также разговаривал по телефону с отцом.

Напомним, что горожанин спрыгнул с недостроенного здания на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова накануне. Несмотря на четырехчасовые переговоры, спасти его не удалось. По дороге в больницу он скончался. В УВД Октябрьского района столицы позже обещают озвучить предварительные версии случившегося.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211950/
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