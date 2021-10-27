В микрорайоне «Юг-2» в Бишкеке ранее судимый мужчина напал на женщину с ножом

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Отмечается, что 20 октября в милицию с письменным заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в тот же день примерно в 12.00 в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне «Юг-2» неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал у нее деньги. Сумма материального ущерба устанавливается.

Начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. В качестве подозреваемого задержан ранее судимый 45-летний мужчина. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС.

Сейчас проверяется его возможная причастность к другим фактам преступлений.