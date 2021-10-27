За сутки в БНИЦТиО поступило 23 человека, которые пострадали в авариях. Об этом на брифинге сообщил врач-травматолог отделения экстренной медпомощи БНИЦТиО Бекназар Жунусов.

По его словам, двое из них, дети 10 и 11 лет, поступили в тяжелом состоянии. Затем их перевели в Городскую клиническую детскую больницу № 3.

«С сентября 2021 года в Бишкеке увеличивается количество автонаездов с участием детей и студентов на пешеходных переходах — такое происходит ежегодно. При поступлении пострадавших в больницу, в зависимости от их состояния, осматриваем и обследуем. Большинство из них отправляем на амбулаторное лечение. К сожалению, накануне 11 человек после ДТП оставили в больнице», — отметил медик.

Бекназар Жунусов подчеркнул, что раньше много аварий происходило на больших перекрестках столицы, где не было камер по проекту «Безопасный город». Сейчас ДТП там регистрируют меньше.