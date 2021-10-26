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Происшествия

Авария с участием маршрутки. Трое пострадавших доставлены в больницу

Сегодня в центре Бишкека маршрутка № 220 столкнулась с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали три человека. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ столицы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова примерно в 11.00. Отмечается, что пострадали пассажиры, находящиеся в салоне легкого автомобиля Mercedes-Benz A 160: две женщины, 1987 и 1992 годов рождения, и 20-летний парень. Они на карете скорой помощи доставлены в больницу.

Водителю легковой машины 24 года, он не пострадал. Уточняется, что среди пассажиров маршрутки тоже пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211713/
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