Работают на рынках и СТО. В Ошской области выявили беспризорных детей

Сотрудники милиции выявили 11 подростков, вынужденно работающих на рынках Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«Еще трое подростков работали на станциях техобслуживания. Выявлены пятеро детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Установлены факты нахождения девяти несовершеннолетних в ночное время на улице без сопровождения родителей. Десять детей были обнаружены ночью в компьютерных клубах», — проинформировали в пресс-службе ГУВД.

Отмечается, что профилактические мероприятия проводились в населенных пунктах Кара-Суйского, Узгенского, Ноокатского, Араванского, Алайского, Чон-Алайского и Кара-Кульджинского районов. В комиссию по делам несовершеннолетних направлены 14 материалов, 11 — в службу общественной безопасности.