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Происшествия

В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе в Пермском крае произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, в поселке Сарс в Пермском крае шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Директор школы самостоятельно обезоружил устроившего стрельбу школьника.

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в инциденте. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и мотивы мальчика.

Напомним, 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210698/
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