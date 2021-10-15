Устроивший в Бишкеке ДТП пьяный экс-милиционер скрывается от пострадавших

Бывший милиционер, устроивший в центре Бишкека ДТП с участием четырех машин, скрывается от следствия и пострадавших. Об этом 24.kg сообщила одна из пострадавших Мээрим Сатаева.

«Он не является в милицию и не выходит на связь с нами. Автомашины разбиты и поставлены на штрафную стоянку, люди получили травмы. У одного из водителей ушиб позвоночника. Кто будет оплачивать лечение, стоянку? И самый главный вопрос — понесет ли человек, севший за руль пьяным, наказание?» — возмущена она.

Фото очевидцев. Водитель машины, по словам пострадавших, был пьян

По словам Мээрим Сатаевой, им удалось выяснить личность виновника ДТП. Потерпевших удивляет тот факт, что ни в одном из милицейских протоколов его нетрезвое состояние на момент аварии не отображено.

«Зовут «героя» Максатбек Жусупов. Он бывший сотрудник милиции, а ныне директор частного охранного агентства. Боимся, что, имея связи в органах, он может уйти от наказания и замять дело. Уже сейчас следователь говорит нам, чтобы мы сами его разыскивали», — заключила пострадавшая.

Напомним, вечером 13 октября в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова произошла авария с участием четырех машин. Устроивший ее водитель Toyota Estima, по словам очевидцев, был пьян.

Отметим, что, по информации портала Carcheck.kg, за автомашиной, врезавшейся в легковушки, числится семь неоплаченных штрафов на общую сумму 11 тысяч 500 сомов.