В Кара-Суу задержали члена наркогруппировки с 13 килограммами гашиша

В Кара-Суйском районе Ошской области у члена наркогруппировки в машине нашли 13 килограммов гашиша. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что задержание произошло 14 октября в селе Толойкон. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к этому каналу незаконного оборота наркотических средств.