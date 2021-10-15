15:36
USD 84.80
EUR 98.51
RUB 1.18
Происшествия

В Кара-Суу задержали члена наркогруппировки с 13 килограммами гашиша

В Кара-Суйском районе Ошской области у члена наркогруппировки в машине нашли 13 килограммов гашиша. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что задержание произошло 14 октября в селе Толойкон. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к этому каналу незаконного оборота наркотических средств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210545/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Лоббировал интересы фармкомпаний. ГКНБ задержал родственника экс-главы Минздрава
В одном из магазинов Бишкека нашли 3 килограмма гашиша
В Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова
За честность и благородство. Райымбеку Матраимову посвятили песню
В ГКНБ решили всерьез заняться ценами на лекарства
У жителя Баткенской области в машине нашли 3 килограмма гашиша
Чиновники из Минсельхоза и логистические компании создали коррупционную схему
В Кызыл-Кие задержаны шестеро лидеров «Хизб ут-Тахрир»
Задержан бывший начальник ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Ошской области
В Джалал-Абадской области задержан замдиректора Сузакского филиала «Кадастра»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержали директора рынка &laquo;Дордой-Дыйкан&raquo; Эркина Салымбекова В Бишкеке задержали директора рынка «Дордой-Дыйкан» Эркина Салымбекова
Гибель кыргызстанца в&nbsp;США. Владелец траковой компании рассказал свою версию Гибель кыргызстанца в США. Владелец траковой компании рассказал свою версию
В&nbsp;Караганде девушка разбилась насмерть на&nbsp;аттракционе роупджампинг В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг
На&nbsp;счета кыргызстанских компаний незаконно перечислили 217 миллионов рублей На счета кыргызстанских компаний незаконно перечислили 217 миллионов рублей
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
15 октября, пятница
15:35
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Сул...
15:15
В Кара-Суу задержали члена наркогруппировки с 13 килограммами гашиша
15:08
Кыргызстан попросил у Турции катера и обучение для водолазов
15:03
Котельная не работает. Еще в одной школе в Каинды нет отопления
14:45
Выборы-2021. В каких случаях кандидат снимается с гонки: пояснение ЦИК