В Канте в сгоревшем сарае пожарные нашли тело неизвестной женщины

В Канте при тушении заброшенного сарая пожарные нашли тело неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Возгорание произошло на улице Куренкеева. Приехавшие на место происшествия пожарные локализовали пожар в 1.07 и спустя полчаса полностью потушили. В сарае было обнаружено тело женщины», — проинформировали в ведомстве.

Фото пресс-службы МЧС. Место происшествия

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что по факту обнаружения тела начато расследование.

«Следственная группа выезжала на место, проводила опрос. По словам местных жителей, этот сарай стоит бесхозным довольно давно. Временами в нем ночевали и грелись бездомные», — уточнили в милиции.

Для выяснения причин смерти погибшей назначены экспертизы. Параллельно ведется работа по ее опознанию.