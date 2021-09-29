Поссорились. В городе Ош девушка ударила ножом мужчину, он скончался

В Оше по подозрению в убийстве задержана 20-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило 28 сентября из больницы.

«Медики рассказали, что к ним с ножевым ранением поступил мужчина 35-40 лет. Его ранили около кафе «Кенч». Пострадавший скончался. Во время осмотра тела погибшего судмедэксперты выявили ножевое ранение в ногу. Причина смерти выясняется. По подозрению в убийстве задержана 20-летняя Р.А. Выяснилось, что девушка вместе с погибшим отдыхала в кафе. После словесной перепалки пара вышла на улицу и Р.А. ударила мужчину ножом. Подозреваемая водворена в ИВС», — сообщили в УВД.