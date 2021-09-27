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Происшествия

За два дня в Бишкеке выявили 42 пьяных водителя за рулем

За два дня в Бишкеке выявили 42 пьяных водителя за рулем. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

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По его данным, их оштрафовали на 735 тысяч сомов. Отмечается, что в последнее время участились ДТП со смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы. Причинами стали нарушения водителями Правил дорожного движения.

Поэтому сотрудники УПСМ провели усиленный рейд и зарегистрировали 1 тысячу 620 нарушений ПДД. 42 водителя управляли авто в состоянии алкогольного опьянения, с тонированными передними и боковыми окнами выявили 9 машин, без водительских удостоверений за рулем находилось 42 человека.

На штрафстоянку поставили 166 автомобилей.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208399/
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