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Происшествия

На Иссык-Куле задержан лжесотрудник ГКНБ. Вымогал деньги у аптекаря

На Иссык-Куле задержан лжесотрудник ГКНБ. Злоумышленник представлялся оперативником и требовал от предпринимателей деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

«20 сентября в службу криминальной милиции Иссык-Кульского РОВД поступило оперативное сообщение о том, что в одной из аптек Чолпон-Аты неизвестный, представляясь оперуполномоченным ГКНБ и предъявляя удостоверение, требует от аптекаря заплатить ему 5 тысяч сомов», — уточнили в пресс-службе.

Лжесотрудником оказался 34-летний житель Чуйской области. Он задержан и водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подделка документов».

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника или владеет информацией о нем, в милиции просят обращаться по номерам: 102, 0394343980, 0709331515.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207918/
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