Сотрудников таможни задержали в Бишкеке за контрабанду

В Бишкеке задержали сотрудников таможни, причастных к контрабанде. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, по факту экономической контрабанды со стороны ОсОО ALG задержаны двое должностных лиц места таможенного оформления «Кара-Балта» железнодорожной таможни «Северная».

Отмечается, что 17 августа в столице задержали три грузовые автомашины, которые, находясь на территории МТО «Кара-Балта» с товарами народного потребления — турецкой брендовой одеждой, без прохождения таможенных процедур выехали в Бишкек.

Согласно транзитным декларациям, задержанный груз заявлен в таможенном отношении как текстиль, который подлежит таможенной очистке по более низкой ставке, чем товары в виде брендовой одежды.

В результате преступных действий сотрудников ГТС государству нанесен ущерб на сумму более чем 8 миллионов сомов.