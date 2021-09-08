Бообек Ажикеев выразил соболезнования по поводу гибели Евгения Зиничева

Глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев высказал слова соболезнования по поводу гибели своего коллеги — главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Глубоко опечален безвременной кончиной министра чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям моего коллеги, погибшего в результате несчастного случая.

Евгений Николаевич и перед смертью был верен присяге перед родиной. Он погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Его образцовое поведение станет примером для всех спасателей. Мы всегда будем помнить его как настоящего мастера своего дела», — приводит слова руководителя МЧС пресс-служба ведомства.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Он пытался спасти стоявшего рядом оператора, который поскользнулся и сорвался в реку. Он прыгнул за ним в воду и разбился о выступавший камень.

Евгений Зиничев занимал должность главы ведомства с 2018 года (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020-го). Родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В декабре 2018-го на посту главы МЧС России ему присвоено воинское звание генерал-полковника.