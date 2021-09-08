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Происшествия

В Бишкеке и Чуйской области выявлена сеть майнинг-ферм

ГКНБ выявил и пресек незаконную деятельность сети майнинг-ферм в Бишкеке и Новопавловке. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Гражданами Кыргызстана при содействии отдельных работников ОАО «Северэлектро» была организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-ферм с незаконным подключением к электрическим сетям и хищением электрической энергии в крупном размере», — говорится в сообщении.

7 сентября была выявлена незаконная деятельность двух майнинг-ферм на территории столицы и в селе Новопавловка. 

Пятьсот единиц майнинг-аппаратов функционировали с начала года.

«По предварительным расчетам ОАО «Северэлектро», размер ущерба от хищения электрической энергии этих майнинг-ферм составляет около 20 миллионов сомов», — уточнили в ведомстве.

4 сентября на территории СЭЗ «Бишкек» также был обнаружен контейнер с 200 майнинг-аппаратами.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба, а также о привлечении к уголовной ответственности организаторов незаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206461/
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