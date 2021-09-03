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Происшествия

В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов

Пограничники в Баткенской области пресекли незаконный провоз контрабандного груза через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что сегодня в местности Чон-Талаа Баткенского района пограничный наряд обнаружил две автомашины Mercedes-Benz Sprinter вблизи госграницы. Водители проигнорировали требования пограничников остановиться и выехали на автотрассу Баткен — Ош.

«Задержанные водители — граждане Кыргызстана 30-летний М.А. и 38-летний К.Т. — пытались нелегально провезти из Таджикистана в КР 3 тонны винограда», — сказали в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что сегодня же в местности Майты Лейлекского района пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ обнаружили два грузовика MAN. Увидев пограничников, нарушители пытались скрыться. Пограничный наряд вынужден был выстрелить в воздух, а после того как машины продолжили движение, по колесам, после чего они остановились.

По предварительным данным, общая стоимость задержанного контрабандного груза составила 400 тысяч сомов.

«Задержанные водители — граждане Кыргызстана 31-летние М.Н. и М.С. Они пытались вывезти в Таджикистан 40 тонн угля без разрешительных документов», — рассказали в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205972/
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