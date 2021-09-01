В Бишкеке мужчина арендовал строительные инструменты и продал их

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин А.А., который просил принять меры в отношении Т.В. Последний взял у него в аренду строительные инструменты стоимостью 46 тысяч 500 сомов, а после продал их третьему лицу за 10 тысяч сомов.

«Вырученные деньги мужчина израсходовал на свои личные нужды. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Участковыми задержан подозреваемый 37-летний Т.В. Он водворен в СИЗО-1 столицы. Выясняется возможная причастность задержанного к другим фактам преступлений», — сказали в УВД.

Фото УВД Октябрьского района. Подозреваемый в мошенничестве

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0500120017, 0508080088 и 102.