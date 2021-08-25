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В Кыргызстан незаконно пытались ввезти более тысячи голов скота

На кыргызско-казахстанской границе пресечен незаконный ввоз 1 тысячи 266 голов сельскохозяйственных животных и других товаров. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

На пункте учета товаров «Ак-Тилек» задержаны грузовые автомашины. Они перевозили скот — 272 головы крупного рогатого скота, 910 — мелкого, по 22 тонны отрубей, ячменя, труб, 9 тонн минеральных плит и передвижную баню.

На пункте учета товаров «Чалдыбар» пресечена попытка провезти 69 голов лошадей, 15 голов крупного рогатого скота, 15 тонн куриных яиц, два автомобиля и гигиенические средства.

На пункте учета товаров «Ак-Жол» задержаны грузовые автомашины, перевозившие по две тонны чая и жиров животного происхождения, а также сборный груз.

«У всех импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товаров. Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — отметили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205053/
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