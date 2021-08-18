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В Чуйской области несовершеннолетний убил мужчину. Ему дали семь лет тюрьмы

В Чуйской области несовершеннолетний убил мужчину и получил семь лет тюрьмы. Об этом говорится в приговоре Панфиловского районного суда.

Согласно данным, 14 июня примерно в 00.15 между 17-летним Г.А. и 57-летним С.Э. произошел конфликт на улице. Ранее они были не знакомы. Г.А. был пьян. Словесная перепалка переросла в драку, и несовершеннолетний ударил мужчину несколько раз по лицу. Когда С.Э. упал, парень продолжил пинать ногой по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На суде обвиняемый Г.А. вину в предъявленном обвинении признал полностью. Он рассказал, что в тот день выпил со своими приятелями. Когда возвращался домой, ему навстречу вышел мужчина в белой рубашке и стал требовать купить ему водки. Парень ответил, что у него нет денег. Мужчина ударил его по лицу. Несовершеннолетний дал сдачи.

В итоге суд признал Г.А. виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в 50 тысяч сомов в доход государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204383/
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