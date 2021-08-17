Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в отношении пограничников

Военная прокуратура начала досудебное производство в отношении сотрудников Погранслужбы ГКНБ, допустивших незаконный вывоз президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, ранее юристы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой начать процесс досудебного производства по статье «Незаконное пересечение границы» УК КР.
«Мы также просили возбудить дело в отношении представителей Погранслужбы, допустивших незаконное пересечение границы Орхана Инанды. В ответе Военной прокуратуры указывается, что по результатам рассмотрения нашего обращения факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Халатность» и «Нарушение правил несения пограничной службы» УК КР», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.
Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.
6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.
МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.
Решением суда Анкары его заключили под стражу.