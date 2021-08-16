Жители Красноярска подделывали справки для мигрантов из Кыргызстана. Их осудили

В Красноярском крае вступил в законную силу приговор четверым местным жителям, обвиняемым в организации незаконной миграции. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, осужденные помогли легализоваться мигрантам. Преступная группа предлагала иностранным гражданам услуги по легализации.

С использованием документов, содержащих ложные сведения, злоумышленники осуществили незаконное пребывание на территории России более 3 тысяч 500 человек. В основном это были уроженцы Кыргызстана. За фиктивные справки они платили по 8 тысяч рублей.

Емельяновский районный суд приговорил фигурантов к условным срокам — от 2,5 до 3 лет.