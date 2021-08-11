В Жайылском районе мужчину ранили ножом после распития спиртного

В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что ранее в милицию сообщили из территориальной больницы, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением. Пострадавшим оказался 44-летний Э.К.

«Во время допроса потерпевший сообщил, что распивал спиртные напитки с неизвестными мужчинами. С одним из них произошла ссора, вследствие чего ему нанесли ножевое ранение. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Подозреваемый задержан, им оказался 42-летний Р.Н.», — сообщили в ГУВД.