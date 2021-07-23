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Происшествия

В селе Беловодском произошел пожар. Сгорела точка фастфуда

В селе Беловодском на центральном рынке произошел пожар. Сгорела точка фастфуда. Видео с места происшествия в Сети опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как пламя охватило точку быстрого питания и перекидывается на соседние здания. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В пресс-службе МЧС редакции подтвердили эту информацию, уточнив, что пожар произошел в 18.20 в точке фастфуда, расположенной по улице Фрунзе. Для тушения огня были привлечены три пожарных расчета. В 19.18 возгорание локализовано. Продолжается работа по его ликвидации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201983/
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