В Ала-Букинском ИВС задержанных держат больше положенного срока

В изоляторе временного содержания РОВД Ала-Букинского района выявлены нарушения. Задержанных в нем держат дольше установленного законом срока. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток.

По информации центра, в ИВС содержатся двое мужчин, в отношении которых суд вынес решение о взятии их под стражу в СИЗО. Однако оба арестованных до сих пор не переведены в следственный изолятор, как того требует закон.

Специалисты отмечают, что подобные факты в закрытых учреждениях встречаются повсеместно. В Наццентре также предоставили фотографии того, в каких условиях содержатся задержанные и арестованные.