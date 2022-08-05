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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Наццентр по предупреждению пыток изучит обстановку в ИК № 27

После смерти солдата во время несения службы в исправительном учреждении № 27 в селе Молдовановка Национальный центр по предупреждению пыток начал изучать морально-психологическую обстановку среди военнослужащих. Об этом сообщили в организации.

Сотрудники наццентра посетили колонию, поговорили с руководством и военнослужащими.

«По их словам, какого-либо психологического давления, пыток или жестокого обращения по отношению к ним не применяют, на условия прохождения службы не жалуются. Они сообщили, что погибший был жизнерадостным и дружелюбным человеком, ни с кем не конфликтовал. По их мнению, произошел несчастный случай. Наццентр держит на контроле дело и более детально изучает морально-психологическую обстановку в ИК-27», — отметили в НЦПП.

В случае выявления нарушений прав человека и военнослужащих информацию передадут руководству Службы исполнения наказаний, Военной прокуратуре и общественности.

Покойного Калыса Абдыкабылова призвали на военную службу в марте 2022 года. По распределению попал в департамент по охране исправительных учреждений и конвоированию СИН.

Он погиб утром 29 июля во время несения службы. В Службе исполнения наказаний сообщили, что он «произвел самостоятельный выстрел из закрепленного оружия, от полученного ранения скончался на месте». Родные молодого человека в эту версию не верят.

Ранее по инициативе института омбудсмена создана рабочая группа, которая расследует случаи гибели военнослужащих и избиения солдат, произошедшие за последние пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241569/
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