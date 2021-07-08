В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС

В Баткене сотрудники МЧС продолжают устранять последствия селя, из-за которого пострадали три села. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Из-за стихийного бедствия, произошедшего 6 июля, пострадали три села Баткенского района — Согмент, Газ и Кара-Булак. Селевые потоки затопили дороги, дворы, разрушили два моста и три гектара посевных земель. Пострадало имущество граждан. Для ликвидации последствий привлечены 15 спасателей МЧС, 40 местных жителей, один погрузчик и экскаватор», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что в селах Газ и Согмент введен режим чрезвычайной ситуации. Причиненный стихийным бедствием ущерб подсчитывается.