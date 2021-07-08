13:45
USD 84.80
EUR 100.31
RUB 1.15
Происшествия

В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС

В Баткене сотрудники МЧС продолжают устранять последствия селя, из-за которого пострадали три села. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Из-за стихийного бедствия, произошедшего 6 июля, пострадали три села Баткенского района — Согмент, Газ и Кара-Булак. Селевые потоки затопили дороги, дворы, разрушили два моста и три гектара посевных земель. Пострадало имущество граждан. Для ликвидации последствий привлечены 15 спасателей МЧС, 40 местных жителей, один погрузчик и экскаватор», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что в селах Газ и Согмент введен режим чрезвычайной ситуации. Причиненный стихийным бедствием ущерб подсчитывается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200298/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
В результате ДТП на трассе Бишкек — Ош погиб молодой человек
В Бишкеке в торговом центре «Ташрабат» минувшей ночью произошел пожар
В Бишкеке в микрорайоне «Улан-1» произошел пожар
Жара с августа по июль. Кыргызстанцы получили сообщение от МЧС с ошибкой
В Кара-Кульджинском районе сели затопили дома и дворы
Краны, тракторы и бульдозеры. МЧС получило новую тяжелую технику
Дайте результат! К 1 сентября все соцобъекты в Баткене должны быть достроены
Восстановление сел Баткенской области. Чиновники выехали на место
В Баткене ветераны-миротворцы обеспечили водой жителей приграничного района
В Бишкеке на рынке «Дордой-Моторс» горит кафе
Популярные новости
Тимур Файзиев не&nbsp;возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения Тимур Файзиев не возместил ущерб государству. Ему изменили меру пресечения
На&nbsp;Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по&nbsp;пансионату с&nbsp;пистолетом На Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по пансионату с пистолетом
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан. Его отпустили Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропала 12-летняя Лера Цой Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 12-летняя Лера Цой
Бизнес
MegaCom презентовал проект по&nbsp;маркировке табачной и&nbsp;алкогольной продукции в&nbsp;КР MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
Недвижимость в&nbsp;Турции. Как выглядит жилье в&nbsp;Алании, доступное для кыргызстанцев Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
8 июля, четверг
13:39
Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольст...
13:30
Мест в больницах нет. Тяжело болеющим горожанам оказывают медпомощь в машинах
13:26
Подкуп избирателей в Оше. В милиции сообщили подробности
13:18
Жителей Джалал-Абада тестируют на коронавирус в антисанитарных условиях
12:51
В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС