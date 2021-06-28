В Бишкеке водитель BMW управлял авто с подложными номерами. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя с подложными номерными знаками. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя с подложными номерными знаками

По ее данным, накануне во время патрулирования города на пересечении улиц Токтогула и Тыныстанова сотрудники УПСМ остановили BMW за нарушение Правил дорожного движения.

При проверке документов на машину установлено, что водитель управлял авто с подложными номерами. Мужчину доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства, машину поставили на штрафстоянку.