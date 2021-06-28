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Происшествия

В Бишкеке водитель BMW управлял авто с подложными номерами. Его задержали

В Бишкеке задержали водителя с подложными номерными знаками. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя с подложными номерными знаками

По ее данным, накануне во время патрулирования города на пересечении улиц Токтогула и Тыныстанова сотрудники УПСМ остановили BMW за нарушение Правил дорожного движения.

При проверке документов на машину установлено, что водитель управлял авто с подложными номерами. Мужчину доставили в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства, машину поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199130/
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