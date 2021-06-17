Нарушивших ПДД водителей в Бишкеке оштрафовали почти на 187 миллионов сомов

В Бишкеке за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 133 тысячи 985 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.



По его данным, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составили 1 тысячу 330 проколов, управление машиной без водительского удостоверения — 1 тысячу 566, автохулиганство — 29, подложные номера — 64, тонировку — 297.

На штрафстоянку поставили 9 тысяч 887 автотранспортных средств.

Нарушившим ПДД водителям выписали штрафы на 186 миллионов 976 тысяч 500 сомов. На сегодня взыскано 40 миллионов 806 тысяч 897 сомов.