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Происшествия

Нарушивших ПДД водителей в Бишкеке оштрафовали почти на 187 миллионов сомов

В Бишкеке за пять месяцев 2021 года зарегистрировали 133 тысячи 985 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

По его данным, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения составили 1 тысячу 330 проколов, управление машиной без водительского удостоверения — 1 тысячу 566, автохулиганство — 29, подложные номера — 64, тонировку — 297.

На штрафстоянку поставили 9 тысяч 887 автотранспортных средств.

Нарушившим ПДД водителям выписали штрафы на 186 миллионов 976 тысяч 500 сомов. На сегодня взыскано 40 миллионов 806 тысяч 897 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197923/
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