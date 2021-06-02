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Происшествия

Исчезновение Орхана Инанды. Посольство Турции ситуацию не комментирует

По поводу исчезновения Орхана Инанды посольство Турции не дает комментариев.

Как пояснили 24.kg в дипломатическом представительстве, никакой информации по этому инциденту у них нет. В дипмиссии также напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.

Возле посольства Турции в Кыргызстане сегодня митингуют около 100 человек. Еще одна акция проходит на Старой площади Бишкека.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196133/
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