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Происшествия

В городе Ош из-за замыкания электропроводки полностью сгорел дом

В Оше по улице Сагынбаева полностью сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что ЧП произошло накануне, 27 мая.

«Для тушения пожара в 08.50 был привлечен один пожарный расчет, в 09.51 огонь был локализован, в 11.53 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 175 квадратных метров. Причина — короткое замыкание электропроводки», — проинформировали редакцию.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

В министерстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные электророзетки, вилки, выключатели и электронагревательные приборы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195520/
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