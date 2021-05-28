В городе Ош из-за замыкания электропроводки полностью сгорел дом

В Оше по улице Сагынбаева полностью сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что ЧП произошло накануне, 27 мая.

«Для тушения пожара в 08.50 был привлечен один пожарный расчет, в 09.51 огонь был локализован, в 11.53 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 175 квадратных метров. Причина — короткое замыкание электропроводки», — проинформировали редакцию.

Фото пресс-службы МЧС

В министерстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не использовать неисправные электророзетки, вилки, выключатели и электронагревательные приборы.