Мужчина сжег квартиру из-за семейной ссоры. При пожаре умерла гостья соседки

В Кара-Балте при пожаре скончалась женщина, еще одна отравилась угарным газом. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По информации милиции, 15 мая в 22.48 в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о пожаре в квартире в одном из домов Кара-Балты. Факт зарегистрирован, и начато досудебное производство.

«Установили, что в вышеуказанной квартире проживала семейная пара — 54-летний С.А. и 53-летняя С.Т., но во время происшествия хозяева отсутствовали дома. Квартира сгорела полностью, дым поднялся выше. В результате 57-летняя Р.Г., проживающая в соседней квартире, доставлена в реанимационное отделение с отравлением угарным газом, а ее гостья 40-летняя П.Н. скончалась на месте», — сказали в ГУВД.

В ходе необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции доставили в РОВД 54-летнего С.А. — хозяина квартиры, где произошел пожар.

Мужчина признался, что сжег свою квартиру из-за семейного конфликта. Все обстоятельства выясняются.

«Факт зарегистрировали в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района согласно статьям 261 «Нарушение правил безопасности» и 135 «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Мужчину водворили в ИВС. Досудебное производство продолжается», — отметили в ГУВД.