18:15
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Происшествия

Носки, халаты и платья. На Ошском рынке из сундука украли одежду

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже на Ошском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района столицы
Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже на Ошском рынке

По данным заявителей, неизвестные взломали замок металлического сундука на рынке, где хранились носки, халаты, брюки, платья, лосины, и украли товар. Общий ущерб составил 180 тысяч сомов.

Сотрудники милиции задержали 38-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения с содержанием в СИЗО-1 на месяц. Правоохранители продолжают искать других причастных к краже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193242/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области мужчина три года прожил с рецидивисткой, не зная об этом
Обвиняемая по делу о краже игнорировала судебные процессы. Ее задержали повторно
Воровали могильные ограды и крышки от люков. Подозреваемые задержаны
Украл жесткие диски на $2 тысячи. Бишкекчанина водворили в ИВС
Двое кыргызстанцев задержаны в Алматы с крадеными телефонами
Из раздевалки спорткомплекса в Бишкеке украли несколько телефонов детей
В Токмаке ограбили образовательный центр. Двух подозреваемых задержали
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Рост преступности в Бишкеке. Почему милиция бездействует?
Ранее судимые жители города Ош грабили пассажиров в маршрутках
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;селе Максат на&nbsp;сожженных домах оставили надписи. Что они значат В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат
В&nbsp;Бишкеке мошенник взял кредит в&nbsp;банке на&nbsp;чужое имя В Бишкеке мошенник взял кредит в банке на чужое имя
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан до&nbsp;9&nbsp;мая опишут 112 километров земли Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
18:14
Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Турцией Президент Садыр Жапаров намерен улучшить отношения с Ту...
18:10
Носки, халаты и платья. На Ошском рынке из сундука украли одежду
18:02
На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство
17:54
Похищение в Лебединовке. Милиция нашла девушку
17:44
Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19