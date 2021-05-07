Носки, халаты и платья. На Ошском рынке из сундука украли одежду

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже на Ошском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже на Ошском рынке

По данным заявителей, неизвестные взломали замок металлического сундука на рынке, где хранились носки, халаты, брюки, платья, лосины, и украли товар. Общий ущерб составил 180 тысяч сомов.

Сотрудники милиции задержали 38-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения с содержанием в СИЗО-1 на месяц. Правоохранители продолжают искать других причастных к краже.