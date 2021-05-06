Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!

Правоохранители просят помочь опознать труп мужчины, найденный по улице Дэн Сяопина 24 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, примерный возраст умершего 55-60 лет. Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, нос сплющенный, лицо овальное (светлое), волосы светло-коричневые, брови прямые, уши выпирают, есть борода. Был одет в пальто серого цвета, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: верхние зубы отсутствуют.

«Просим оказать содействие в установлении личности найденного трупа. Все, кто что-либо знает о мужчине на фото, позвоните по номерам: 0312352605, 0551102129, 0705450553, 0552102465 и 102», — попросили в УВД.