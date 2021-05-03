За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 89 нарушений Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 89 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 36 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 13 передвигались на машинах с тонировкой, остановили без водительских удостоверений — 54 человека, про проекту «Безопасный город» нарушил ПДД 41 водитель.

На штрафстоянку поставили 401 машину.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.