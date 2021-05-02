Ложный вызов. Факт похищения девушки в Бишкеке не подтвердился

Сообщение о похищении девушки в центре Бишкека оказалось ложным. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, в милицию позвонила женщина и заявила, что неизвестные похитили девушку на пересечении улиц Московской и Гоголя. Правоохранителями был объявлен план «Перехват», но факт похищения человека не подтвердился.

Как выяснилось позже, заявительница страдает психическим расстройством.

Напомним, ранее сообщалось о том, что несколько человек насильно посадили в авто девушку и скрылись.